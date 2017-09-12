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Клинтон: Партнеры Трампа помогли России вмешаться в выборы в США в 2016 году
12.09.2017 15:05

Клинтон: Партнеры Трампа помогли России вмешаться в выборы в США в 2016 году

Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США в ходе выборов в 2016 году, уверена, что окружение главы американского государства Дональда Трамп помогло Российской Федерации вмешаться в выборы, а российский президент Владимир Путин хотел ее поражения. Об этом сообщает USA Today.

"Безусловно, имело место общение, и, безусловно, было понимание сторон. Потому что, я уверена, Путин хотел, чтобы я проиграла, и хотел, чтобы Трамп победил. И, я уверена, между Трампом и его операцией с российскими деньгами есть финансовая путаница. и, я не сомневаюсь в том, что кампания Трампа и другие из его окружения усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими ", - сказала она.

Также Клинтон уверена, что у Путина была "личная вендетта" против нее, которая связана с расширением НАТО в Восточной Европе при администрации ее мужа и ролью Клинтон в поощрении демонстраций против президента Российской Федерации в 2011 году, когда она занимала должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.

"Тем не менее, я никогда не думала, что у него хватит смелости начать массовую скрытую атаку на нашу демократию, прямо у нас под носом - и чтобы это сошло ему с рук", - подчеркнула она.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители Федерального бюро расследований заявили, что некоторые аккаунты в социальных сетях, которые распространяли фейковые новости во время президентской гонки в Соединенных Штатов Америки, являлись частью российской кампании по дезинформации.

Теги материала: Хиллари Клинтон, США, выборы, вмешательство, президент, Дональд Трамп, Россия
Новости СМИ2
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