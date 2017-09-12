Ситуацией вокруг Саакашвили заинтересовалась Миссия ООН

MIGnews.com.ua

Представители мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека следят за ситуацией, которая сложилась вокруг лишения украинского гражданства и возвращения бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Украину. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается вопроса относительно господина Саакашвили. Мы являемся частью системы ООН и мы знаем об этой ситуации. как и другие организации ООН, мы также отслеживаем эту ситуацию, ее детали", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер на брифинге, проходившем во вторник, 12 сентября, в Киеве.