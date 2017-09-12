Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко намерен поднять вопрос введения миротворцев на Донбасс в ходе заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Такое заявление глава украинского государства сделал во время общения с украинской сборной, которая будет принимать участие в Invictus games в Канаде, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава vинистерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины необходимо тщательно изучить .