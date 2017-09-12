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Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН
12.09.2017 14:32

Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко намерен поднять вопрос введения миротворцев на Донбасс в ходе заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Такое заявление глава украинского государства сделал во время общения с украинской сборной, которая будет принимать участие в Invictus games в Канаде, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава vинистерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины необходимо тщательно изучить.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна соответствовать ряду критериев.

Теги материала: Донбасс, АТО, Петр Порошенко, ООН, Генассамблея, миротворцы
Новости СМИ2
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