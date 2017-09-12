Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман оказался на своей должности благодаря его участию. Такое заявление он сделал в ходе выступления во Львове, которое транслировал телеканал NewsOne.
"У меня нет личного конфликта с Гройсманом. Он премьер благодаря мне. Я сделал все, чтобы убрали Яценюка. Больше некого было назначить, поэтому назначили его. Этот человек забыл про то, что он сидит в этом кресле благодаря мне, и требует, чтобы меня арестовали", - сказал бывший губернатор Одесской области.
Кроме того, он добавил, что у него нет никаких личных конфликтов с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"У меня нет никакого конфликта с Луценко. У меня даже нет никакого конфликта с Аваковым, потому что слишком мелкий уровень для меня. Но у меня есть конфликт с этой системой лжи, воровства, беспредела и нарушения прав украинцев", - указал Саакашвили.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, снятое на пункте пропуска "Шегини", на котором запечатлены действия сторонников бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.