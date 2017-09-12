Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали

MIGnews.com.ua

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман оказался на своей должности благодаря его участию. Такое заявление он сделал в ходе выступления во Львове, которое транслировал телеканал NewsOne.

"У меня нет личного конфликта с Гройсманом. Он премьер благодаря мне. Я сделал все, чтобы убрали Яценюка. Больше некого было назначить, поэтому назначили его. Этот человек забыл про то, что он сидит в этом кресле благодаря мне, и требует, чтобы меня арестовали", - сказал бывший губернатор Одесской области.

Кроме того, он добавил, что у него нет никаких личных конфликтов с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"У меня нет никакого конфликта с Луценко. У меня даже нет никакого конфликта с Аваковым, потому что слишком мелкий уровень для меня. Но у меня есть конфликт с этой системой лжи, воровства, беспредела и нарушения прав украинцев", - указал Саакашвили.