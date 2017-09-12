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Украинского политзаключенного Сенцова этапировали из Иркутска
12.09.2017 13:11

Украинского политзаключенного Сенцова этапировали из Иркутска

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого в Российской Федерации приговорили к 20 годам колонии за "терроризм", этапировали из следственного изолятора в Иркутске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области.

"В иркутском СИЗО-1 получена информация, что Олега Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск", - заявил представитель комиссии.

В настоящее время причины перевода украинского режиссера не сообщаются.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе украинского режиссера, который был осужден в Российской Федерации, Олега Сенцова в колонию в Иркутске.

Напомним, что в Российском городе Якутск, возле колонии, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, появился транспарант с требованием его освобождения.

Теги материала: Олег Сенцов, политзаключенный, режиссер, перевод, Россия
Новости СМИ2
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