Украинского политзаключенного Сенцова этапировали из Иркутска

MIGnews.com.ua

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого в Российской Федерации приговорили к 20 годам колонии за "терроризм", этапировали из следственного изолятора в Иркутске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области.

"В иркутском СИЗО-1 получена информация, что Олега Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск", - заявил представитель комиссии.

В настоящее время причины перевода украинского режиссера не сообщаются.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе украинского режиссера , который был осужден в Российской Федерации, Олега Сенцова в колонию в Иркутске.