Геращенко рассказал о настоящих причинах задержания сторонников Саакашвили

MIGnews.com.ua

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, снятое на пункте пропуска "Шегини", на котором запечатлены действия сторонников бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Соответствующий ролики он обнародовал на своей странице в Facebook.

Геращенко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали активиста из Черкасс Андрея Котыченко и из Ивано-Франковска Александра Бурцева.

В роликах можно увидеть, что мужчины вели себя агрессивно в отношении пограничников и избивали их, в то время как сотрудники ведомства не отвечали на их провокации, только защищаясь.

"На видео Александр Бурцев (с усами, бородой, в черном берете) с особым цинизмом, похваляясь собственной безнаказанностью, бьет и толкает защитников Украины - пограничников, в том числе защищавших Украину в зоне АТО. Давид Сакварелидзе называет Андрея Котыченко, бившего и душившего сотрудников пограничной службы, "активистом". Смотрим видео. Даем свою оценку действиям Андрея Котыченко", - говорится в сообщении.