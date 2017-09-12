Гройсман пообещал разъяснить послам ЕС положения закона "Об образовании"

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителю Министерства иностранных дел Павлу Климкину и главе Министерства образования и науки Лилии Гриневич разъяснить послам стран Европейского союза положение о языке обучения, представленные в законе "Об образовании", который приняла Верховная Рада 5 сентября. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал NewsOne.

"Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы в этой встрече принял участие исполняющий обязанности главы комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины, чтобы они вместе собрались, провели встречу с послами стран Европейского Союза и абсолютно полностью объяснили детали закона, какой механизм будет работать", - отметил Гройсман.

Глава правительства добавил, что Украина является демократичной страной, уважающей права национальных меньшинств.

"Закон "Об образовании" как раз дает возможности обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, а с другой стороны предоставить возможности для развития нашего родного украинского языка", - сказал премьер-министр.