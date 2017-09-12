Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Гройсман пообещал разъяснить послам ЕС положения закона "Об образовании"
12.09.2017 12:47

Гройсман пообещал разъяснить послам ЕС положения закона "Об образовании"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителю Министерства иностранных дел Павлу Климкину и главе Министерства образования и науки Лилии Гриневич разъяснить послам стран Европейского союза положение о языке обучения, представленные в законе "Об образовании", который приняла Верховная Рада 5 сентября. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал NewsOne.

"Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы в этой встрече принял участие исполняющий обязанности главы комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины, чтобы они вместе собрались, провели встречу с послами стран Европейского Союза и абсолютно полностью объяснили детали закона, какой механизм будет работать", - отметил Гройсман.

Глава правительства добавил, что Украина является демократичной страной, уважающей права национальных меньшинств.

"Закон "Об образовании" как раз дает возможности обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, а с другой стороны предоставить возможности для развития нашего родного украинского языка", - сказал премьер-министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина сделает все для развития родного языка, однако не забудет и о языках национальных меньшинств.

Теги материала: Владимир Гройсман, Европейский союз, Павел Климкин, Минобразования, МИД
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Важное
Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова
Важное
Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова
Парламент Британии проголосовал за законопроект об отмене законодательства Евросоюза
Важное
Парламент Британии проголосовал за законопроект об отмене законодательства Евросоюза
СМИ: ​проект Минфина загоняет рынок лотерей в коррупционные рамки?
Важное
СМИ: ​проект Минфина загоняет рынок лотерей в коррупционные рамки?
Климкин: Украина продолжит гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств
Важное
Климкин: Украина продолжит гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств
В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине
Важное
В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика