Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK

MIGnews.com.ua

Бывший глава Одесской облгосадминистарции Михаил Саакшвили рассказал, что зарабатывал как телеведущий в Украине от 40 до 50 тысяч гривен в месяц, сообщает Страна .

"Моя зарплата, которую я получал как ведущий программы "Інша Україна" на канале Zik от 40 до 50 тысяч гривен. Это хорошая для Украины зарплата. У меня были сбережения на счету, которыми я на данный момент практически не могу пользоваться. В гостинице у меня нет никаких особых апартаментов", - ответил Саакшвили на вопрос журналиста, хватит ли у него средств на проживание в апартаментах "Леополиса" во Львове.

По данным источника, гостиница "Леополис", которая расположен в 100 метрах от центральной площади Рынок, является одним из самых дорогих отелей города.