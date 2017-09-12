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Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK
12.09.2017 14:04

Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK

Бывший глава Одесской облгосадминистарции Михаил Саакшвили рассказал, что зарабатывал как телеведущий в Украине от 40 до 50 тысяч гривен в месяц, сообщает Страна.

"Моя зарплата, которую я получал как ведущий программы "Інша Україна" на канале Zik от 40 до 50 тысяч гривен. Это хорошая для Украины зарплата. У меня были сбережения на счету, которыми я на данный момент  практически не могу пользоваться. В гостинице у меня нет никаких особых апартаментов", - ответил Саакшвили на вопрос журналиста, хватит ли у него средств на проживание в апартаментах "Леополиса" во Львове.

По данным источника, гостиница "Леополис", которая расположен в 100 метрах от центральной площади Рынок, является одним из самых дорогих отелей города.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром 12 сентября во Львове полиция прибыла в отель, где проживает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Теги материала: Михаил Саакашвили, телеведущий, отель, зарплата
Новости СМИ2
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