Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова

MIGnews.com.ua

Представители Европейского союза призвали снять обвинения против руководства Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского союза в Украине на своей странице в Facebook.

"Европейский Союз постоянно отслеживал развитие ситуации по делу Чийгоза. ЕС настаивал на его освобождении, этот призыв мы повторяем и сегодня", - говорится в сообщении.

В Европейском союзе назвали запрет деятельности Меджлиса и преследование его лидеров "серьезным и неприемлемым нарушением их прав".

Помимо этого, Европейский союз подтвердил свою позицию касательно того, что всех незаконно удерживаемых во временно аннексированном Крыму и в Российской Федерации украинских граждан, необходимо немедленно освободить.