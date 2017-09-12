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Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова
12.09.2017 12:33

Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова

Представители Европейского союза призвали снять обвинения против руководства Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского союза в Украине на своей странице в Facebook.

"Европейский Союз постоянно отслеживал развитие ситуации по делу Чийгоза. ЕС настаивал на его освобождении, этот призыв мы повторяем и сегодня", - говорится в сообщении.

В Европейском союзе назвали запрет деятельности Меджлиса и преследование его лидеров "серьезным и неприемлемым нарушением их прав".

Помимо этого, Европейский союз подтвердил свою позицию касательно того, что всех незаконно удерживаемых во временно аннексированном Крыму и в Российской Федерации украинских граждан, необходимо немедленно освободить.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко назвал дело Ахтема Чийгоза очередным приговором Российской Федерации как оккупанта.

Теги материала: Украина, Европейский союз, Крым, Меджлис, Чийгоз, политзаключенные, Россия
Новости СМИ2
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