Саакашвили заявил, что порция обеда кошки Пинчука стоит дороже, чем его проживание в отеле

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не захотел отвечать на вопросы журналистов ICTV, аргументировав это тем, что телеканал принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Такое заявление он сделал в ходе брифинга во Львове, который транслировал телеканал NewsOne.

Инцидент произошел, когда представители телеканала поинтересовались, сколько стоит гостиничный номер, в котором остановился Саакашвили.

"Это что за канал? Ага, ICTV. Мой номер стоит меньше, чем одна доза пинчуковской толстой кошки. Я однажды встречался с Пинчуком, у него кошка ест намного больше, чем стоит мой номер. Передайте привет старому олигарху, Виктору Пинчуку, который целыми днями то и делает, что врет, который мечтает только, чтобы приказ Путина по моему аресту был выполнен, потому что он считает, что Украина не должна вступить в НАТО, что Украина не должна идти в Евросоюз, он должен продавать трубы Путину, а ему должны дать еще больше заводов, чем при Кучме он себе прибрал и он хочет дальше грабить украинский народ", - заявил третий президент Грузии.

Кроме того, он отметил, что Пинчук приватизировал 120 гектаров леса, указав, что это в три раза больше, чем когда-либо было в Межигорье.

"Если бы он не приватизировал тот лес, у нас был бы нормальный парк, где ходили бы дети. А он один ходит со своей кошкой и еще смеет задавать мне вопросы!", - подчеркнул Саакашвили.