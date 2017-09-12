Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Саакашвили заявил, что порция обеда кошки Пинчука стоит дороже, чем его проживание в отеле
12.09.2017 12:17

Саакашвили заявил, что порция обеда кошки Пинчука стоит дороже, чем его проживание в отеле

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не захотел отвечать на вопросы журналистов ICTV, аргументировав это тем, что телеканал принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Такое заявление он сделал в ходе брифинга во Львове, который транслировал телеканал NewsOne.

Инцидент произошел, когда представители телеканала поинтересовались, сколько стоит гостиничный номер, в котором остановился Саакашвили.

"Это что за канал? Ага, ICTV. Мой номер стоит меньше, чем одна доза пинчуковской толстой кошки. Я однажды встречался с Пинчуком, у него кошка ест намного больше, чем стоит мой номер. Передайте привет старому олигарху, Виктору Пинчуку, который целыми днями то и делает, что врет, который мечтает только, чтобы приказ Путина по моему аресту был выполнен, потому что он считает, что Украина не должна вступить в НАТО, что Украина не должна идти в Евросоюз, он должен продавать трубы Путину, а ему должны дать еще больше заводов, чем при Кучме он себе прибрал и он хочет дальше грабить украинский народ", - заявил третий президент Грузии.

Кроме того, он отметил, что Пинчук приватизировал 120 гектаров леса, указав, что это в три раза больше, чем когда-либо было в Межигорье.

"Если бы он не приватизировал тот лес, у нас был бы нормальный парк, где ходили бы дети. А он один ходит со своей кошкой и еще смеет задавать мне вопросы!", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили отказался ставить свою подпись в документе о факте незаконного пересечения границы.

Теги материала: Михаил Саакашвили, Пинчук, отель, брифинг, стоимость, кошка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [44] всего оценили 8
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ситуацией вокруг Саакашвили заинтересовалась Миссия ООН
Важное
Ситуацией вокруг Саакашвили заинтересовалась Миссия ООН
Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK
Важное
Саакашвили зарабатывал ₴50 тыс. в месяц за ведение программы на канале ZIK
Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Важное
Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Геращенко рассказал о настоящих причинах задержания сторонников Саакашвили
Важное
Геращенко рассказал о настоящих причинах задержания сторонников Саакашвили
Саакашвили отказался подписывать протокол о незаконном пересечении границы
Важное
Саакашвили отказался подписывать протокол о незаконном пересечении границы
Саакашвили ознакомился с протоколом о незаконном пересечении границы
Важное
Саакашвили ознакомился с протоколом о незаконном пересечении границы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика