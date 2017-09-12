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Саакашвили отказался подписывать протокол о незаконном пересечении границы
12.09.2017 11:47

Саакашвили отказался подписывать протокол о незаконном пересечении границы

Экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили отказался ставить свою подпись в документе о факте незаконного пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения Государственной границы, а его окружение блокирует пограничный наряд, сопротивляется законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы около отеля "Леополис" во Львове в присутствии журналистов во вторник, 12 сентября.

Напомним, что помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что четырнадцать человек, входившие в группу лиц, которая незаконно пересекла государственную границу на пункте пропуска "Шегини" в ночь на понедельник, 11 сентября, вернулась на данный пункт для оформления документов.

Теги материала: ГПСУ, Михаил Саакашвили, протокол, подпись, граница
Новости СМИ2
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