Саакашвили отказался подписывать протокол о незаконном пересечении границы

MIGnews.com.ua

Экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили отказался ставить свою подпись в документе о факте незаконного пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения Государственной границы, а его окружение блокирует пограничный наряд, сопротивляется законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы около отеля "Леополис" во Львове в присутствии журналистов во вторник, 12 сентября.