Саакашвили ознакомился с протоколом о незаконном пересечении границы

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы около отеля "Леополис" во Львове в присутствии журналистов во вторник, 12 сентября, передает NewsOne.
Ранее народный депутат Юрий Деревянко заявил, что процедуры по вручению протокола пройдут публично в присутствии представителей средств массовой информации. Он подчеркнул, что необходимые вопросы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины будут задавать адвокаты.
Также Саакашвили отметил, что с большим уважением относится к украинским пограничникам.
Сейчас проходит процедура ознакомления третьего президента Грузии с документом о незаконном пересечении границы, представители Государственной пограничной службы начали зачитывать протокол. Деревянко указал, что процедура может занять приблизительно час.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что четырнадцать человек, входившие в группу лиц, которая незаконно пересекла государственную границу на пункте пропуска "Шегини" в ночь на понедельник, 11 сентября, вернулась на данный пункт для оформления документов.