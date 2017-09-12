Саакашвили ознакомился с протоколом о незаконном пересечении границы

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы около отеля "Леополис" во Львове в присутствии журналистов во вторник, 12 сентября, передает NewsOne.

Ранее народный депутат Юрий Деревянко заявил, что процедуры по вручению протокола пройдут публично в присутствии представителей средств массовой информации. Он подчеркнул, что необходимые вопросы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины будут задавать адвокаты.

Также Саакашвили отметил, что с большим уважением относится к украинским пограничникам.

Сейчас проходит процедура ознакомления третьего президента Грузии с документом о незаконном пересечении границы, представители Государственной пограничной службы начали зачитывать протокол. Деревянко указал, что процедура может занять приблизительно час.