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Парламент Британии проголосовал за законопроект об отмене законодательства Евросоюза
12.09.2017 11:12

Парламент Британии проголосовал за законопроект об отмене законодательства Евросоюза

Законопроект об отмене действия законодательства Европейского союза на территории Великобритании был поддержан Нижней палатой парламента страны во втором чтении. Об этом сообщает Reuters.

Проект закона поддержали 326 депутатов Палаты общин, 290 проголосовали против.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что одобрение законопроекта является важной вехой на пути выхода страны из Европейского союза.

"Сегодня утром парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовать за законопроект, который дает определенность и ясность в вопросе нашего выхода из Европейского союза", - сказала она.

В то же время лейбористы назвали одобрение законопроекта захватом власти со стороны Консервативной партии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, парламент Британии проведет первое голосование касательно законопроекта, который предусматривает выход из Европейского союза, вечером в понедельник, 11 сентября.

Теги материала: Великобритания, парламент, законопроект, законодательство, Европейский союз
Новости СМИ2
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