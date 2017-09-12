В Испании сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии

В испанском городе Барселона сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что официальное правительство Каталонии планирует провести референдум о выходе из страны 1 октября, несмотря на то что Испания считает его незаконным.
Демонстранты пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".
По данным источника, каталонцы со своим языком и обычаями уже имеют большую автономию, при этом в регионе широко распространено мнение, что "один из самых богатых в Испании регионов" слишком много налогов отдает в Мадрид.
Кроме этого национальный день Каталонии ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны в 1714 году.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны просят конституционный суд приостановить решение правительства Каталонии о проведении 1 октября референдума о независимости.