Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Испании сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии
12.09.2017 11:55

В Испании сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии

В испанском городе Барселона сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что официальное правительство Каталонии планирует провести референдум о выходе из страны 1 октября, несмотря на то что Испания считает его незаконным.

Демонстранты пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".

По данным источника, каталонцы со своим языком и обычаями уже имеют большую автономию, при этом в регионе широко распространено мнение, что "один из самых богатых в Испании регионов" слишком много налогов отдает в Мадрид.

Кроме этого национальный день Каталонии ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны в 1714 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны просят конституционный суд приостановить решение правительства Каталонии о проведении 1 октября референдума о независимости.

Теги материала: Каталония, референдум, Испания, демонстрация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [60] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Испания открыла дела против лидера и правительства Каталонии
Важное
Испания открыла дела против лидера и правительства Каталонии
Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии
Важное
Конституционный суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии
Испания подает в суд против организаторов референдума о независимости Каталонии
Важное
Испания подает в суд против организаторов референдума о независимости Каталонии
Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС
Важное
Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС
В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости
Важное
В Каталонии одобрили проведение референдума о независимости
Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума
Важное
Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика