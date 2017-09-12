В Шегини прибыли участники "прорыва Саакашвили" для оформления документов

MIGnews.com.ua

Помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что четырнадцать человек, входивших в группу лиц, которая незаконно пересекла государственную границу на пункте пропуска "Шегини" в ночь на понедельник, 11 сентября, вернулась на данный пункт для оформления документов, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что административные протоколы на них уже передали в суд.

"Госпогранслужба Украины заявляла, что все лица, которые незаконно пересекли границу в группе с Михаилом Саакашвили, должны вновь прибыть в Шегини для оформления протоколов. 14 граждан уже это сделали. Мы оформили административно-процессуальные документы и передали их в суд", - сказал он.

В то же время, помощник главы Государственной пограничной службы Украины указал, что в основном граждане являются представителями средств массовой информации, среди них нет ни одного депутата.

"Саакашвили также должен пройти данную процедуру. Для этого сотрудники Госпогранслужбы прибыли в гостиницу "Леополис" во Львове, где сейчас проживает Саакашвили, чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы", - заявил он, добавив, что сторонники бывшего руководителя Одесской государственной областной администрации не пускают сотрудников ведомства в здание.

Слободян уточнил, что, если соратники Саакашвили не пропустят работников Государственной пограничной службы Украины, они "будут искать другие формы ознакомления Михаила Саакашвили с протоколом".