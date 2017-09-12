Украина привела в боевую готовность почти все Воздушные силы

MIGnews.com.ua

Большая часть боевых воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины была приведена в боевую готовность для проведения проверки готовности к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В рамках выполнения указанных мероприятий пройдет призыв резервистов оперативного резерва первой и второй очередей на военные сборы с целью доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

Также сообщается, что особое внимание будет уделено вопросу способности военных частей организованно принимать личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Помимо этого, с резервистами проведут ряд занятий по индивидуальной подготовке.