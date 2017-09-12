Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Украина привела в боевую готовность почти все Воздушные силы
12.09.2017 10:43

Украина привела в боевую готовность почти все Воздушные силы

Большая часть боевых воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины была приведена в боевую готовность для проведения проверки готовности к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В рамках выполнения указанных мероприятий пройдет призыв резервистов оперативного резерва первой и второй очередей на военные сборы с целью доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

Также сообщается, что особое внимание будет уделено вопросу способности военных частей организованно принимать личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Помимо этого, с резервистами проведут ряд занятий по индивидуальной подготовке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, выпуск первого курса боевых медиков состоялся в Учебном центре тактической медицины №205, который был создан на базе Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины №169 в  населенном пункте Десна Черниговской области.

Теги материала: ВСУ, боевая готовность, Генштаб, проверка, резервисты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [36] всего оценили 9
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Из-за поставки некачественных продуктов наказали 16 военных чиновников
Важное
Из-за поставки некачественных продуктов наказали 16 военных чиновников
В Великобритании заявили о готовности расширить помощь ВСУ
Важное
В Великобритании заявили о готовности расширить помощь ВСУ
Внутри Евросоюза могут ввести постоянные пограничные проверки
Важное
Внутри Евросоюза могут ввести постоянные пограничные проверки
Делегация НАТО проверит украинскую армию
Важное
Делегация НАТО проверит украинскую армию
НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко
Важное
НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко
Порошенко: В случае обострения ситуации 130 тысяч воинов готовы вернуться в строй
Важное
Порошенко: В случае обострения ситуации 130 тысяч воинов готовы вернуться в строй

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика