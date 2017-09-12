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Депутаты Европарламента предложили отменить роуминг для Украины
12.09.2017 10:00

Депутаты Европарламента предложили отменить роуминг для Украины

Во вторник, 12 сентября, депутаты Европейского парламента предложили отменить роуминг для Украины и создать трастовый фонд для инвестиций, сообщает Радио Свобода.

В Европарламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.

Также депутаты предлагают ввести односторонние тарифные преференции или создать широкополосные каналы связи высокой мощности.

Стоит отметить, что трастовый фонд для Украины должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

Кроме этого в документе отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Как сообщал MIGnews.com.ua, делегация депутатов Европарламента прибыла в зону проведения АТО в восточной части Украины. 

 

Теги материала: роуминг, Европарламент
Новости СМИ2
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