Депутаты Европарламента предложили отменить роуминг для Украины

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, депутаты Европейского парламента предложили отменить роуминг для Украины и создать трастовый фонд для инвестиций, сообщает Радио Свобода .

В Европарламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.

Также депутаты предлагают ввести односторонние тарифные преференции или создать широкополосные каналы связи высокой мощности.

Стоит отметить, что трастовый фонд для Украины должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

Кроме этого в документе отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.