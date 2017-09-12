Во Львове полиция навестила Саакашвили в отеле

Во вторник, 12 сентября, во Львове полиция и представители Государственной пограничной службы Украины прибыли в отель, где проживает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщает УНН.
По словам сотрудников ГПСУ, они пришли с целью оглашения Саакашвили сообщения о совершении административного правонарушения при пересечении государственной границы между Польшей и Украиной.
Также они добавили, что не будут вручать сообщение адвокату Михеила Саакашвили Маркияну Галабалу, а хотят увидеть непосредственно экс-главу Одесской ОГА.
"Это лицо без разрешения уполномоченных органов пересекло границу и тем самым совершила административное правонарушение", - рассказал работник ГПСУ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Государственной пограничной службы Украины получили приказ о неприменении силы к участникам "мирной акции", проходившей на границе с Польшей, которую накануне пересек третий президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.