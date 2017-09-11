Левочкин не убедил Заварова "сдать" Рабиновича

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Журналисты телеканала "Интер" в попытках очернить народного депутата, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича выпустили сюжет, где о нем негативно отзывается Владислав Ващук, ранее время работавший директором ФК "Арсенал", владельцем которого был Рабинович. Однако большинство футболистов клуба и его бывший тренер отказались "лить грязь" на лидера партии "За життя", о чем он написал в своем Facebook .

Отметим, вот уже несколько дней частный телевизионный канал народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина (экс-главы администрации президента Януковича) "Интер", как и предсказывал Рабинович, усиленно его "мочил". Все "мочилово" заключалось в том, что бывший футболист Владислав Ващук долго и подробно утверждал, что, якобы, в футбольном клубе "Арсенал" все было плохо и до футболистов не доходили деньги. При этом Ващук не упоминал, что именно при Рабиновиче "Арсенал" играл в Лиге Европы, и что эти деньги сам Рабинович клубу и выделял.

Но самое интересное осталось за кадром "Интера", о чем сообщил Вадим Рабинович.

Накануне выхода сюжета, Рабиновичу позвонил бывший главный тренер "Арсенала" Александр Заваров. За всю историю "Арсенала" у Рабиновича и Заварова были разные отношения, но бывший тренер рассказал экс-президенту клуба, что ему звонили журналисты "Интера" и предлагали лить грязь конкретно на Рабиновича, от чего и сам Заваров, и многие ребята - игроки команды с возмущением отказались. Таким образом Заваров одним пасом смог обыграть "зубров пропаганды" с "Интера" вместе с "играющим тренером провокаций" Левочкиным.

Ну, а окончательно "взятие ворот" "Интера" зафиксировал один из участников описанного выше телесюжета - руководитель фан-клуба "Арсенала" Александр Савенко. В своем Facebook он рассказал, как его подставил в своем сюжете "Интер", и как его фактически обманули журналисты.

В результате вышло так, что, проведя атаку на Вадима Рабиновича, Сергей Левочкин и команда "Интера" сыграли в свои собственные ворота.