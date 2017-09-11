В Украине появились первые дипломированные боевые медики

MIGnews.com.ua

Выпуск первого курса боевых медиков состоялся в Учебном центре тактической медицины №205, который был создан на базе Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины №169 в населенном пункте Десна Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Курс боевой медицины длился 16 недель, за которые его завершили 33 военных из начинавших 60. Учебную программу основали на базе американского стандарта 68w.

"Особенность такой подготовки заключается в том, что основная ответственность за предоставление первой помощи и стабилизацию пострадавшего и состояние здоровья бойцов будет возлагаться на медика взвода, а не роты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стандарты боевого медика соответствуют принципу НАТО "приближения к пострадавшему".

Указанные курсы были разработаны в сотрудничестве с ураинскими, американскими, канадскими и британскими специалистами. Большая часть подготовленных боевых медиков уже отправилась в свои подразделения в зону проведения антитеррористической операции. Самые лучшие выпускники после завершения практики предоставления помощи пострадавшим в самых горячих точках АТО станут новыми инструкторами 205-го Учебного центра тактической медицины.