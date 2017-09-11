Климкин: Украина продолжит гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств

MIGnews.com.ua

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина сделает все для развития родного языка, однако не забудет и о языках национальных меньшинств. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наша обязанность", - говорится в сообщении.

Он указал, что на этой неделе Министерство образования предоставит подробную информацию о новом законе Украины "Об образовании" и его применении.

"Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - подчеркнул министр иностранных дел.

Также Климкин добавил, что ситуацию с украинским языком нужно улучшить, не снизив качество образования на венгерском.

"Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - резюмировал он.