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Климкин: Украина продолжит гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств
11.09.2017 17:59

Климкин: Украина продолжит гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина сделает все для развития родного языка, однако не забудет и о языках национальных меньшинств. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наша обязанность", - говорится в сообщении.

Он указал, что на этой неделе Министерство образования предоставит подробную информацию о новом законе Украины "Об образовании" и его применении.

"Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - подчеркнул министр иностранных дел.

Также Климкин добавил, что ситуацию с украинским языком нужно улучшить, не снизив качество образования на венгерском.

"Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - резюмировал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,президент Молдовы Игорь Додон поддал критике образовательную реформу, которую накануне приняла Верховная Рада Украины, призвав правительство пересмотреть новую политику касательно национальных меньшинств.

Теги материала: Украина, МИД, Павел Климкин, закон, образование, украинский язык
Новости СМИ2
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