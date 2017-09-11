В Херсонской области пограничника задержали на взятке

MIGnews.com.ua

Сотрудники прокуратуры Херсонской области и отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области поймали на взятке работника органов государственной пограничной службы Украины в Голопристанском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Мужчина потребовал от гражданина неправомерную выгоду в размере десять тысяч гривен за беспрепятственный вылов водных живых ресурсов в акватории Черного моря.

Пограничнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.