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В Херсонской области пограничника задержали на взятке
11.09.2017 17:33

В Херсонской области пограничника задержали на взятке

Сотрудники прокуратуры Херсонской области и отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области поймали на взятке работника органов государственной пограничной службы Украины в Голопристанском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Мужчина потребовал от гражданина неправомерную выгоду в размере десять тысяч гривен за беспрепятственный вылов водных живых ресурсов в акватории Черного моря.

Пограничнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Волынской области глава одного из сельских советов Гороховского района попался на взятке в 60 тысяч гривен.

Теги материала: прокуратура, СБУ, ГПСУ, взятка, Херсонская область, фото
Новости СМИ2
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