Полиция опровергла заявлениие Саакашвили об изъятом паспорте

Заявление бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили о том, что сотрудники полиции изъяли у него паспорт гражданина Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что правоохранители осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини", однако не изымали паспорт Саакашвили.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что скандал вокруг возвращения в Украину третьего президента Грузии, бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили - внутреннее дело страны.