Полиция опровергла заявлениие Саакашвили об изъятом паспорте

MIGnews.com.ua

Заявление бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили о том, что сотрудники полиции изъяли у него паспорт гражданина Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что правоохранители осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини", однако не изымали паспорт Саакашвили.