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Испания открыла дела против лидера и правительства Каталонии
11.09.2017 16:20

Испания открыла дела против лидера и правительства Каталонии

Сотрудники правоохранительных органов Испании возбудили уголовное дело против лидера Каталонии Карлеса Пуйджемонта и членов правительства после того, как было принято решение о проведении референдума про независимость автономного региона. Об этом сообщает Reuters.

"Государственный прокурор Испании начал уголовное дело против Пуйджемонта и 13 членов его кабинета по обвинению в злоупотреблении государственными средствами, служебным положением и неповиновении после того, как каталонский парламент в прошлую среду одобрил проведение референдума", - говорится в сообщении.

Также премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал государственных служащих и мэров Каталонии защитить закон, прекратив какие-либо действия по подготовке к референдуму в течение следующих трех недель.

В свою очередь, приблизительно две трети каталонских городов заявили, что они позволят использовать муниципалитеты для участия в голосовании.

Также Пуйджемонт призвал людей, выступающих за независимость от Испании, собраться на демонстрацию в поддержку референдума, проведение которого заблокировал Мадрид, в понедельник, 11 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, действие закона о референдуме про независимость, который накануне принял парламент Каталонии, было приостановлено Конституционным судом Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, дело, правительство, референдум, независимость
Новости СМИ2
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