В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине

MIGnews.com.ua

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что скандал вокруг возвращения в Украину третьего президента Грузии, бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили - внутреннее дело страны. Об этом сообщает Onet.pl.

"Дело Саакашвили является внутренней игрой в Украине. Польша здесь не является стороной", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили написал заявление в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Напомним, что экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что он законно находится на территории Украины .