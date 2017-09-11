В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что скандал вокруг возвращения в Украину третьего президента Грузии, бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили - внутреннее дело страны. Об этом сообщает Onet.pl.
"Дело Саакашвили является внутренней игрой в Украине. Польша здесь не является стороной", - сказал он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили написал заявление в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.
Напомним, что экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что он законно находится на территории Украины.
Также Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов выполнить любое решение суда о лишении гражданства Украины бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.