ООН обвинила правительство Мьянмы в этнических чистках

MIGnews.com.ua

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций Зейд Раад аль-Хуссейн назвал военную операцию властей Мьянмы против мусульман-рохинджа классическим примером этнической чистки, передает BBC .

"Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки", - сказал он.

Аль-Хуссейн призвал правительство предоставить представителям Организации Объдиненных Наций доступ в северный штат Ракхайн, в котором происходят столкновения между мусульманами и армией Мьянмы.

"Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно", - подчеркнул он.

Также Верховный комиссар ООН заявил, что власти Мьянмы должны наказать всех виновных в нарушениях.

"Я призываю правительство прекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа", - резюмировал аль-Хуссейн.