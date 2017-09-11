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Саакашвили попросил защиты у Госмиграционной службы
11.09.2017 15:14

Саакашвили попросил защиты у Госмиграционной службы

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили написал заявление в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом заявил адвокат третьего президента Грузии Маркиян Галабала, передает Zaxid.Net.

Представители Государственной миграционной службы Украины не подтвердили и не опровергли данную информацию в связи с тем, что заявления, которые касаются Закона Украины о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите, являются конфиденциальными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что он законно находится на территории Украины. Законность пребывания на украинской территории он аргументировал заявлением, которое его адвокат подал в Государственную миграционную службу.

Теги материала: Михаил Саакашвили, Государственная миграционная служба, защита, адвокат
Новости СМИ2
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