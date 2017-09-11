Саакашвили попросил защиты у Госмиграционной службы

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили написал заявление в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом заявил адвокат третьего президента Грузии Маркиян Галабала, передает Zaxid.Net .

Представители Государственной миграционной службы Украины не подтвердили и не опровергли данную информацию в связи с тем, что заявления, которые касаются Закона Украины о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите, являются конфиденциальными.