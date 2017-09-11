Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

Президент Украины Петр Порошенко назвал дело Ахтема Чийгоза очередным приговором Российской Федерации как окупанта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - уверен он.
Также он подчеркнул, что можно незаконно ограничить свободу, однако ее и правду никогда не сломить.
"Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - резюмировал Порошенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, приговор подконтрольного Кремлю суда в Крыму заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных в Российской Федерации станут одной из основных тем во время встреч министра юстиции Украины Павла Петренко в Совете Европы, которые пройдут в понедельник, 11 сентября.