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Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
11.09.2017 14:57

Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

Президент Украины Петр Порошенко назвал дело Ахтема Чийгоза очередным приговором Российской Федерации как окупанта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - уверен он.

Также он подчеркнул, что можно незаконно ограничить свободу, однако ее и правду никогда не сломить.

"Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, приговор подконтрольного Кремлю суда в Крыму заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных в Российской Федерации станут одной из основных тем во время встреч министра юстиции Украины Павла Петренко в Совете Европы, которые пройдут в понедельник, 11 сентября.

Теги материала: Петр Порошенко, Чийгоз, приговор, суд, Россия
Новости СМИ2
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