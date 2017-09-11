Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко назвал дело Ахтема Чийгоза очередным приговором Российской Федерации как окупанта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - уверен он.

Также он подчеркнул, что можно незаконно ограничить свободу, однако ее и правду никогда не сломить.

"Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - резюмировал Порошенко.