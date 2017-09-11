Петренко поднимет вопрос о приговоре Чийгозу в Совете Европы

MIGnews.com.ua

Приговор подконтрольного Кремлю суда в Крыму заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных в Российской Федерации станут одной из основных тем во время встреч министра юстиции Украины Павла Петренко в Совете Европы, которые пройдут в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Приговор оккупантов Чийгоз и вопрос украинских политзаключенных в России и Крыма будет одним из центральных во время встреч Павла Петренко в Совете Европы", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что данный визит руководителя Министерства юстиции в Страсбург является важным, так как сегодня исполняется 20 лет со дня вступления в силу Европейской Конвенции по правам человека для Украины.

"Важный визит, будут важные новости", - отметил он.