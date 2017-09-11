Саакашвили заявил, что находится на территории Украины легально

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что он законно находится на территории Украины. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции во Львове, которую транслировал телеканал NewsOne.

Законность пребывания на украинской территории он аргументировал заявлением, которое его адвокат подал в Государственную миграционную службу в понедельник, 11 сентября.

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление. То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от украинского государства", - указал он.

Также политик указал, что планировал пройти все необходимые процедуры при пересечении границы еще в воскресенье, 10 сентября, однако тогда пограничники отказали ему в этом. Помимо этого, он заявил, что сотрудники украинских правоохранительных органов забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинскую-польскую границу.

"Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украине, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - утверждает Саакашвили.