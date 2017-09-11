Еще одно государство раскритиковало образовательную реформу в Украине

MIGnews.com.ua

Президент Молдовы Игорь Додон поддал критике образовательную реформу, которую накануне приняла Верховная Рада Украины, призвав правительство пересмотреть новую политику касательно национальных меньшинств. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выражаю обеспокоенность положением большого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины сегодня рискуют подвергнуться денационализации в результате несправедливого закона, введенного в Киеве", - говорится в сообщении.

Глава молдавского государства уверен, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для людей, составляющих этнокультурные меньшинства в Украине.

"Обращаюсь к киевской власти с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины поддерживаются. Здесь есть целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства", - отметил он.

Также Додон понадеялся, что правительство Украины "осознает негативные последствия этого закона и сделает соответствующие шаги, чтобы отказаться от него".

"Рассчитываю на мудрое решение моих украинских коллег ради добрых межэтнических отношений в Украине, а также во имя хороших отношений с государствами, чьи диаспоры живут на территории Украины", - подытожил он.