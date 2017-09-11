Еще одно государство раскритиковало образовательную реформу в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон поддал критике образовательную реформу, которую накануне приняла Верховная Рада Украины, призвав правительство пересмотреть новую политику касательно национальных меньшинств. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Выражаю обеспокоенность положением большого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины сегодня рискуют подвергнуться денационализации в результате несправедливого закона, введенного в Киеве", - говорится в сообщении.
Глава молдавского государства уверен, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для людей, составляющих этнокультурные меньшинства в Украине.
"Обращаюсь к киевской власти с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины поддерживаются. Здесь есть целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства", - отметил он.
Также Додон понадеялся, что правительство Украины "осознает негативные последствия этого закона и сделает соответствующие шаги, чтобы отказаться от него".
"Рассчитываю на мудрое решение моих украинских коллег ради добрых межэтнических отношений в Украине, а также во имя хороших отношений с государствами, чьи диаспоры живут на территории Украины", - подытожил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Румынии обеспокоены принятием Верховной Рады Украины законопроекта об образовании.