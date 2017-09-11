Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили
11.09.2017 13:28

Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили  Видеорепортаж

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов выполнить любое решение суда о лишении гражданства Украины бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Такое заявление он сделал во время совещания по развитию сельской медицины, которое транслировал телеканал NewsOne.

"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я как президент выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека. Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он.

Также глава украинского государства добавил, что должна быть абсолютно четкая, правовая, юридическая ответственность.

"Есть Конституционный принцип неприкосновенности границы - это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно, кто нарушает государственную границу - боевики на Востоке или политиканы на Западе", - указал Порошенко.

Кроме того, президент Украины считает, что пограничники поступили правильно, когда не применили оружие.

"Не дали взбудоражить конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались. Сейчас, по моему убеждению, это дело правоохранительных органов, и они начали действовать. Оставим политику политикам, преступления - правоохранителям, прокуратуре, суду", - резюмировал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что информация о том, что его якобы вызвали в Министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений в связи с ситуацией с лишением Михаила Саакашвили украинского гражданства, ложна.

Теги материала: Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, суд, решение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [18] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине
Важное
В МИД Польши назвали дело Саакашвили "внутренними играми" в Украине
Саакашвили попросил защиты у Госмиграционной службы
Важное
Саакашвили попросил защиты у Госмиграционной службы
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Важное
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Саакашвили заявил, что находится на территории Украины легально
Важное
Саакашвили заявил, что находится на территории Украины легально
Дещица опроверг вызов в МИД Польши после скандала с Саакашвили
Важное
Дещица опроверг вызов в МИД Польши после скандала с Саакашвили
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
Важное
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика