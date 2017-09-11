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В Швеции начались самые масштабные за 20 лет военные учения
11.09.2017 13:17

В Швеции начались самые масштабные за 20 лет военные учения

Военные учения, которые стали самыми крупными в Швеции за последние 20 лет, начались в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает EUobserver.

В учениях задействованы военнослужащие из Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Дании, Литвы и Франции.

Также в Швеции прокомментировали масштабные учения Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", которые начнутся на этой неделе.

"Поскольку проводятся два масштабных учения одновременно, всегда существует риск возникновения инцидентов", - считает эксперт в военных вопросах Швеции Джорген Элфвинд.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017" примет участие более 100 тысяч военных. По словам главы немецкого оборонного ведомства, данная цифра в разы превышает официально заявленную - а именно 12,7 тысяч человек.

Теги материала: Швеция, военные учения, военнослужащие, США, Норвегия, Эстония, Финляндия
Новости СМИ2
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