В Швеции начались самые масштабные за 20 лет военные учения

MIGnews.com.ua

Военные учения, которые стали самыми крупными в Швеции за последние 20 лет, начались в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает EUobserver .

В учениях задействованы военнослужащие из Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Дании, Литвы и Франции.

Также в Швеции прокомментировали масштабные учения Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", которые начнутся на этой неделе.

"Поскольку проводятся два масштабных учения одновременно, всегда существует риск возникновения инцидентов", - считает эксперт в военных вопросах Швеции Джорген Элфвинд.