В Швеции начались самые масштабные за 20 лет военные учения

Военные учения, которые стали самыми крупными в Швеции за последние 20 лет, начались в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает EUobserver.
В учениях задействованы военнослужащие из Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Дании, Литвы и Франции.
Также в Швеции прокомментировали масштабные учения Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", которые начнутся на этой неделе.
"Поскольку проводятся два масштабных учения одновременно, всегда существует риск возникновения инцидентов", - считает эксперт в военных вопросах Швеции Джорген Элфвинд.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017" примет участие более 100 тысяч военных. По словам главы немецкого оборонного ведомства, данная цифра в разы превышает официально заявленную - а именно 12,7 тысяч человек.