Дещица опроверг вызов в МИД Польши после скандала с Саакашвили

MIGnews.com.ua

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что информация о том, что его якобы вызвали в Министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений в связи с ситуацией с лишением Михаила Саакашвили украинского гражданства, ложна, передает УНИАН .

"Мы были в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля. На место был направлен консул из Люблина, который оказывал помощь гражданам Украины", - сказал посол.

Помимо этого, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца также опровергла вызов Дещицы, о чем написала на своей странице в Twitter.

"По состоянию на 10.00 11 сентября информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", - говорится в сообщении.