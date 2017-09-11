В России открыли "дело" против Полторака и Муженко

MIGnews.com.ua

Представители Следственного комитета Российской Федерации заявили, что против руководства Министерства обороны Украины, включая главу ведомства Степана Полторака, открыли 20 новых "уголовных дел". Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

"Возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторак, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляны, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира хищного, должностных лиц , осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попка, Василия Бурбы, Сергея Наев, Анатолия Пушнякова, Александра Красноокого, в ександра Павлюка, Андрея Грищенко, Александр Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко ", - говорится в сообщении.

"Дела" возбудили по ст.356, ст.357 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В то же время, в Следственном комитете заявили, что в течение ближайшего времени в отношении "фигурантов" вынесут постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Затем их планируют объявить в розыск.

Всего в ведомстве сообщили о том, что только в этом году против военнослужащих Вооруженных сил Украины открыли десятки уголовных дел. Однако фактически "дела" против украинских военных возбудили из-за отражения российской агрессии.