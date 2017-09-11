СМИ: Власти Ирака удерживают 1,4 тысячи жен и детей возможных боевиков ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Правительство Ирака удерживает 1,4 тысячи жен и детей возможных боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters .

Власти захватили родственников предполагаемых террористов после того, как силы страны вытеснили группу джихадистов из одного из их последних опорных пунктов.

Представители армии и разведки Ирака сообщили, что практически все удерживаемые прибыли из Турции, многие другие - из Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации. Еще часть прибыла из Азии, а "очень немногие" из Франции и Германии.

В настоящее время жены и дети остаются в иракском лагере в южной части Мосула, у многих женщин нет при себе документов.