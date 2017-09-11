СМИ: Власти Ирака удерживают 1,4 тысячи жен и детей возможных боевиков ИГИЛ

Правительство Ирака удерживает 1,4 тысячи жен и детей возможных боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.
Власти захватили родственников предполагаемых террористов после того, как силы страны вытеснили группу джихадистов из одного из их последних опорных пунктов.
Представители армии и разведки Ирака сообщили, что практически все удерживаемые прибыли из Турции, многие другие - из Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации. Еще часть прибыла из Азии, а "очень немногие" из Франции и Германии.
В настоящее время жены и дети остаются в иракском лагере в южной части Мосула, у многих женщин нет при себе документов.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 2 сентября, сотни боевиков "Исламского государства" с семьями застряли посреди сирийской пустыни на пути к границе с Ираком.