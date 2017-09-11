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Парламент Британии проведет первое голосование за законопроект по Brexit
11.09.2017 11:49

Парламент Британии проведет первое голосование за законопроект по Brexit

Парламент Британии проведет первое голосование касательно законопроекта, который предусматривает выход из Европейского союза, вечером в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает ВВС.

Законопроект, названный правительством Великобритании "Великим законом об отказе", отменяет Закон европейских сообществ от 1972 года, которым Британия была введена в тогдашнее экономическое сообщество.

Данный шаг станет следующим в процессе Brexit после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй в марте проинформировала Брюссель о том, что страна выходит из Европейского союза.
Также документ заменит все нынешние законы Евросоюза на внутреннее законодательство, чтобы обеспечить отсутствие пробелов в законодательстве в день Brexit.

Сообщается, что отдельные министры Великобритании заявляют, что указанный процесс предоставит плавный выход из Европейского союза и позволит избежать "края неопределенности". В то же время, критики отмечают, что министры предоставляют себе широкие полномочия изменять законы без полной парламентской проверки.

Кроме того, лейбористы указали, что не намерены поддерживать законопроект, так как, по их мнению, через него правительство "захватывает власть".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 9 сентября, несколько тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить несогласие с Brexit.

Теги материала: Великобритания, парламент, Brexit, законопроект
Новости СМИ2
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