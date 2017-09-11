В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу

MIGnews.com.ua

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен подконтрольным Кремлю “Верховным судом Крыма” к восьми годам колонии. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

“Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему восемь лет колонии строгого режима”, - говориться в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокат Николай Полозов, который защищает заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, призвал российские власти отпустить своего подзащитного на похороны умершей накануне матери.