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В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
11.09.2017 11:28

В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен подконтрольным Кремлю “Верховным судом Крыма” к восьми годам колонии. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов  на своей странице в Facebook.

“Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему восемь лет колонии строгого режима”, - говориться в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокат Николай Полозов, который защищает заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, призвал российские власти отпустить своего подзащитного на похороны умершей накануне матери.

Напомним, что в воскресенье, 2 июня, умерла Алие Чийгоз, которая являлась матерью незаконно арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Теги материала: Чийгоз, Крым, суд, приговор, Меджлис, политзаключенный
Новости СМИ2
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