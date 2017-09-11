ГПСУ: Пограничникам приказали не открывать огонь во время "прорыва Саакашвили"

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины получили приказ о неприменении силы к участникам "мирной акции", проходившей на границе с Польшей, которую накануне пересек третий президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. Об этом сообщил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", - говорится в сообщении.