Ливийское судно незаконно вошло в крымский порт

MIGnews.com.ua

Сухогруз NADALINA под флагом Сьерра-Леоне вошел в порт Севастополя, нарушив запрет на заход судов под флагами иностранных государств в закрытые порты и терминалы Украины, которые находятся на территории временно аннексированной Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Судно вышло из порта Триполи в Ливии 30 августа, прибыв в порт Севастополя в пятницу, 8 сентября, в 16:39.

В ведомстве отметили, что морские порты, которые расположены на территории Крыма закрыты на основании с распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 "О закрытии морских портов".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытых морских портов и терминалов, расположенных на территории АР Крым и г. Севастополь рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - говорится в сообщении.