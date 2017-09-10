Саакашвили едет во Львов для встречи со своими сторонниками

MIGnews.com.ua

. В воскресенье, 10 сентября, Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявил о планах отправится во Львов. Об этом он сообщил в эфире телеканала Newsone .

"Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе и решим, как далее двигаться на Киев", - рассказал бывший глава Одесской ОГА.

Отмечается, что после прорыва активистов вместе с Саакашвили через границу, правоохранители предприняли попытку остановить их, но после непродолжительной перепалки между полицией и сторонниками Саакашвили экс-глава Одесской ОГА продолжил свой путь.