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Саакашвили едет во Львов для встречи со своими сторонниками
10.09.2017 21:36

Саакашвили едет во Львов для встречи со своими сторонниками  Видеорепортаж

. В воскресенье, 10 сентября, Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявил о планах отправится во Львов. Об этом он сообщил в эфире телеканала Newsone.

"Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе и решим, как далее двигаться на Киев", - рассказал бывший глава Одесской ОГА.

Отмечается, что после прорыва активистов вместе с Саакашвили через границу, правоохранители предприняли попытку остановить их, но после непродолжительной перепалки между полицией и сторонниками Саакашвили экс-глава Одесской ОГА продолжил свой путь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-президент в Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили попал на государственную территорию Украины. С украинской стороны произошло столкновение, в результате которого пострадал человек

 

Теги материала: Михаил Саакашвили, львов, граница, сторонники, ВИДЕО
Новости СМИ2
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