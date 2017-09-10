С воскресенье, 10 сентября, экс-президентт в Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили попал на государственную территорию Украины, сообщает УНН.
По данным источника, Саакашвили вместе с активистами прорвались через украинско-польскую границу пересекли границу и попали на территорию Украины.
Кроме этого, с украинской стороны произошло столкновение, в результате которого пострадал человек.
Стоит отметить, что когда Саакашвили прибыл на международный пункт пропуска на польско-украинской границе "Шегини", пункт закрыли из-за сообщения о "минировании".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, поезд "Интерсити", в котором находится экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, задержали на территории Польши. Сам Михеил Саакашвили заявил, что поезд не пускают в Украину по приказу президента Украины.