Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Рабинович: Нас ждет политическая сенсация, БПП и НФ объединяются для сохранения власти
10.09.2017 18:16

Рабинович: Нас ждет политическая сенсация, БПП и НФ объединяются для сохранения власти

"В самое ближайшее время нас ждет главная политическая сенсация сезона, которая должна, по мнению этой власти, стабилизировать ситуацию. Речь идет об объединении "Народного фронта" и БПП. Все должности там уже давно поделены, расписаны округа - Турчинов у них будет главой штаба, Яценюк возглавит Нацбанк, Гройсман - останется в правительстве". Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в интервью СМИ.

"Но давайте поймем суть вопроса - поможет ли это выйти Украине из кризиса. Наша огромная страна - это же не частное предприятие группы каких-то людей, которые находятся у власти и не хочет никому эту власть отдавать. Народ нанял их на работу как менеджеров, чтобы управлять нашим общим хозяйством. А у нас получается, что правительство позволяет себе не отчитываться за прошлый год, не утверждать программу на следующий год и говорит людям: "Вас это не касается - у вас все и без этого прекрасно!", - возмутился парламентарий.

Лидер партии "За життя" отметил, что за последние три года власти так не сумели улучшить экономическую ситуацию в Украине и предлагают украинцам "жить на очередной транш".

"Вы же три года у власти! Три года для самых лучших экономистов – достаточно, чтобы исправить то, что натворил Янукович, или вам надо все 75 лет?! Давайте мы сядем с вами – я в оппозиции, но попробую рассказать вам какие-то экономические рычаги, которые мы предлагаем как оппозиция. А вы же ничего вообще не предлагаете! Просто еще годик прожить на "траншик", потерпеть, для того чтобы продержать свору чиновников с огромными зарплатами и выписывать себе пенсии каждому по 100 тыс.", - заявил политик.

"Патриотизм – это когда после даже года твоего правления народ живет лучше. Тогда ты можешь называть себя патриотом, ты хороший человек и грамотный специалист. А когда в течение трех лет мы живем только хуже, видим, как они только меняются в креслах и смотрим, как "кукушка хвалит петуха"… И посмотрите, что происходит у нас - это правительство и уйти не хочет, хотя не предлагает никаких программ, никаких планов действий и главное, у него никаких результатов, кроме отрицательных. Мы все это ощущаем по уровню нашей жизни. Одни лозунги, рассказы о том, как нам просто замечательно и ура-патриотическое пение с утра до вечера", - убежден народный депутат.

По словам политика, "за три года в Украине не открывались никакие новые производства, заводы или фабрики, реальных инвестиций нет, экономика опускается на дно".

"Куда нам дальше идти? Космическая отрасль убита и на заводах-гигантах делают кастрюли. Первое место по коррупции, последнее место по развитию, предпоследнее по инвестиционному климату. И это не потому что мы с вами, народ Украины, какие-то плохие — не глупее мы, чем венгры, поляки или румыны. Это потому что у нас плохие менеджеры и абсолютно комсомольская система управления. Ее необходимо срочно менять! Поэтому, мне все равно, какую фамилию нового премьера мне назовут, мне важно, что этот человек готов делать и что он предлагает изменить: нам давно пора понять, что над всем надо ставить не фамилии, не людей, а законы!", – резюмировал Вадим Рабинович.

Теги материала: Вадим Рабинович, политика
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украина может получить от сената США $421 млн на оборонные цели
Важное
Украина может получить от сената США $421 млн на оборонные цели
Политолог: Рабинович единственный, кто не боится говорить о сотрудничестве Левочкина с властью
Важное
Политолог: Рабинович единственный, кто не боится говорить о сотрудничестве Левочкина с властью
Рабинович рассказал, кто поможет вывести Украину из экономического тупика
Важное
Рабинович рассказал, кто поможет вывести Украину из экономического тупика
Рабинович заставил Розенко признать некомпетентность правительства
Важное
Рабинович заставил Розенко признать некомпетентность правительства
Рабинович: Мы начали акцию под НБУ, чтобы Гонтареву и Рожкову уволили и посадили
Важное
Рабинович: Мы начали акцию под НБУ, чтобы Гонтареву и Рожкову уволили и посадили  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Рабинович предложил исключать из власти тех, кто правил страной 20 лет
Важное
Рабинович предложил исключать из власти тех, кто правил страной 20 лет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика