Рабинович: Нас ждет политическая сенсация, БПП и НФ объединяются для сохранения власти

MIGnews.com.ua

"В самое ближайшее время нас ждет главная политическая сенсация сезона, которая должна, по мнению этой власти, стабилизировать ситуацию. Речь идет об объединении "Народного фронта" и БПП. Все должности там уже давно поделены, расписаны округа - Турчинов у них будет главой штаба, Яценюк возглавит Нацбанк, Гройсман - останется в правительстве". Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в интервью СМИ.

"Но давайте поймем суть вопроса - поможет ли это выйти Украине из кризиса. Наша огромная страна - это же не частное предприятие группы каких-то людей, которые находятся у власти и не хочет никому эту власть отдавать. Народ нанял их на работу как менеджеров, чтобы управлять нашим общим хозяйством. А у нас получается, что правительство позволяет себе не отчитываться за прошлый год, не утверждать программу на следующий год и говорит людям: "Вас это не касается - у вас все и без этого прекрасно!", - возмутился парламентарий.

Лидер партии "За життя" отметил, что за последние три года власти так не сумели улучшить экономическую ситуацию в Украине и предлагают украинцам "жить на очередной транш".

"Вы же три года у власти! Три года для самых лучших экономистов – достаточно, чтобы исправить то, что натворил Янукович, или вам надо все 75 лет?! Давайте мы сядем с вами – я в оппозиции, но попробую рассказать вам какие-то экономические рычаги, которые мы предлагаем как оппозиция. А вы же ничего вообще не предлагаете! Просто еще годик прожить на "траншик", потерпеть, для того чтобы продержать свору чиновников с огромными зарплатами и выписывать себе пенсии каждому по 100 тыс.", - заявил политик.

"Патриотизм – это когда после даже года твоего правления народ живет лучше. Тогда ты можешь называть себя патриотом, ты хороший человек и грамотный специалист. А когда в течение трех лет мы живем только хуже, видим, как они только меняются в креслах и смотрим, как "кукушка хвалит петуха"… И посмотрите, что происходит у нас - это правительство и уйти не хочет, хотя не предлагает никаких программ, никаких планов действий и главное, у него никаких результатов, кроме отрицательных. Мы все это ощущаем по уровню нашей жизни. Одни лозунги, рассказы о том, как нам просто замечательно и ура-патриотическое пение с утра до вечера", - убежден народный депутат.

По словам политика, "за три года в Украине не открывались никакие новые производства, заводы или фабрики, реальных инвестиций нет, экономика опускается на дно".

"Куда нам дальше идти? Космическая отрасль убита и на заводах-гигантах делают кастрюли. Первое место по коррупции, последнее место по развитию, предпоследнее по инвестиционному климату. И это не потому что мы с вами, народ Украины, какие-то плохие — не глупее мы, чем венгры, поляки или румыны. Это потому что у нас плохие менеджеры и абсолютно комсомольская система управления. Ее необходимо срочно менять! Поэтому, мне все равно, какую фамилию нового премьера мне назовут, мне важно, что этот человек готов делать и что он предлагает изменить: нам давно пора понять, что над всем надо ставить не фамилии, не людей, а законы!", – резюмировал Вадим Рабинович.