Поезд с сотнями пассажиров задержали в Польше из-за Саакашвили

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, поезд "Интерсити", в котором находится экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, задержали на территории Польши, сообщает Newsone .

"Пришла проводница и сказала, что поезд не поедет, не будет отправляться, если Михаил Саакашвили не покинет поезд, со ссылкой на руководителя предприятия "Интерсити", которое является предприятием "Укрзализныци", и некоего господина Юрчишина", - заявил один из очевидцев.

Кроме этого, украинский народный депутат Юрий Деревянко от фракции "Батькивщина" рассказал, что поступлила информации от МВС Украины о том, что в поезде находится человек, которому запрещен въезд в Украину. Но фамилии этого человека названо не было.

Сам Михеил Саакашвили заявил, что поезд не пускают в Украину по приказу президента Украины.

"Представляете себе с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость", - прокомментировал происходящее Саакашвили.