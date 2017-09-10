Украина может получить от сената США $421 млн на оборонные цели

Стало известно, что в следующем году Украина может получить от сената США 421 миллион долларов на оборонные цели, сообщает Корреспондент.
"Комитет по вопросам ассигнований сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины", - отметили украинские дипломаты.
Кроме этого, данный законопроект предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе Международное военное финансирование.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в США рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия. Кроме этого, США будут оказывать Украине помощь в оборонном секторе и ждут имплементации стандартов НАТО.