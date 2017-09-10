Украина может получить от сената США $421 млн на оборонные цели

MIGnews.com.ua

Стало известно, что в следующем году Украина может получить от сената США 421 миллион долларов на оборонные цели, сообщает Корреспондент .

"Комитет по вопросам ассигнований сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины", - отметили украинские дипломаты.

Кроме этого, данный законопроект предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе Международное военное финансирование.