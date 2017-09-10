Виталий Кличко приехал в Днепр на День города

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко приехал в Днепр, где в эти выходные отмечается День города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По данным ведомства, Виталий Кличко вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили много праздничных мероприятий на Фестивальном причале и поздравили местных жителей с Днем города.
"Сегодня я здесь как председатель Ассоциации городов Украины и как мэр столицы. Вместе с коллегами из других городов мы посмотрим, как развивается Днепр и обменяемся опытом. И Киев, и Днепр - большие города. У нас много похожих проблем и вызовов, и совместно их будет легче решить", - рассказал мэр Киева.
Также Кличко, добавил, что они будут работать над проблемой реформирования сферы ЖКХ, восстановлением инфраструктуры, строительством объектов социальной сферы и наведением порядка с парковкой в городах.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Виталий Кличко заявил, что в Киеве появится возможность оплаты парковки при помощи паркомата, sms или приобрести месячный талон. Кличко акцентировал внимание на том, что каждый житель Киева может подтвердить наличие проблемы с парковками в городе, так как автомобили припаркованы где угодно и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице.