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Виталий Кличко приехал в Днепр на День города
10.09.2017 13:22

Виталий Кличко приехал в Днепр на День города  Фоторепортаж

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко приехал в Днепр, где в эти выходные отмечается День города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, Виталий Кличко вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили много праздничных мероприятий на Фестивальном причале и поздравили местных жителей с Днем города.

"Сегодня я здесь как председатель Ассоциации городов Украины и как мэр столицы. Вместе с коллегами из других городов мы посмотрим, как развивается Днепр и обменяемся опытом. И Киев, и Днепр - большие города. У нас много похожих проблем и вызовов, и совместно их будет легче решить", - рассказал мэр Киева.

Также Кличко, добавил, что они будут работать над проблемой реформирования сферы ЖКХ, восстановлением инфраструктуры, строительством объектов социальной сферы и наведением порядка с парковкой в городах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Виталий Кличко заявил, что в Киеве появится возможность оплаты парковки при помощи паркомата, sms или приобрести месячный талон. Кличко акцентировал внимание на том, что каждый житель Киева может подтвердить наличие проблемы с парковками в городе, так как автомобили припаркованы где угодно и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице.

Теги материала: Днепр, день города, Виталий Кличко, Филатов
Новости СМИ2
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