Виталий Кличко приехал в Днепр на День города

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Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко приехал в Днепр, где в эти выходные отмечается День города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, Виталий Кличко вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили много праздничных мероприятий на Фестивальном причале и поздравили местных жителей с Днем города.

"Сегодня я здесь как председатель Ассоциации городов Украины и как мэр столицы. Вместе с коллегами из других городов мы посмотрим, как развивается Днепр и обменяемся опытом. И Киев, и Днепр - большие города. У нас много похожих проблем и вызовов, и совместно их будет легче решить", - рассказал мэр Киева.

Также Кличко, добавил, что они будут работать над проблемой реформирования сферы ЖКХ, восстановлением инфраструктуры, строительством объектов социальной сферы и наведением порядка с парковкой в городах.