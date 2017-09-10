На Краковце полицейские догнали и задержали активистку Femen

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, на дороге КПП Краковец, где ожидают приезда Михеила Саакашвили, активистка Femen провела акцию, сообщает Страна .

Активистка по имени Алиса оголила грудь и подняла портреты Петра Порошенко и Михеила Саакашвили с надписью "Fools without borders" ("Дураки без границ").

Стоит отметить, что несколько десятков правоохранителей бросились на задержании девушки, но та перелезла через забор и побежала по полю в сторону Украины. Вскоре активистку догнали, повалили на землю.

По словам очевидцев, Алису до полицейской машины тащили за волосы, руки и ноги.

Представители Femen пояснили свою акцию: "низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия. Ситуация выходит за границы здравого смысла и человеческого терпения".

Кроме этого, в полиции заявили, что активистка пыталась нарушить государственную границу.