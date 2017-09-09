Тысячи людей устроили марш против Brexit в центре Лондона

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, несколько тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить несогласие с Brexit, сообщает Интерфакс .

По данным источника, этот марш является частью волны протестов, который возникли после решения Великобритании покинуть Европейский союз.

Напомним, что референдум касательно членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016. Согласно его результатам, 51,9% избирателей изъявили свое желание покинуть ЕС, а 48,1% британцев пожелали остаться в составе Европейского союза.