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Тысячи людей устроили марш против Brexit в центре Лондона
09.09.2017 19:38

Тысячи людей устроили марш против Brexit в центре Лондона

В субботу, 9 сентября, несколько тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить несогласие с Brexit, сообщает Интерфакс.

По данным источника, этот марш является частью волны протестов, который возникли после решения Великобритании покинуть Европейский союз.

Напомним, что референдум касательно членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016. Согласно его результатам, 51,9% избирателей изъявили свое желание покинуть ЕС, а 48,1% британцев пожелали остаться в составе Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Великобритании заявили, что страна чувствует себя в хорошей позиции на переговорах с Европейским союзом касательно Brexit, и до октября намерена начать обсуждение своих будущих отношений с Евросоюзом.

Теги материала: Brexit, Лондон
Новости СМИ2
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