Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Саакашвили сообщил, что выезжает в Украину
09.09.2017 16:26

Саакашвили сообщил, что выезжает в Украину

В субботу, 9 сентября, екс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили выехал в Украину. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - прокомментировал он прикрепленные фотографии у себя на странице.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, поскольку так удобней украинцам, которые будут его встречать.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что вопросом пересечения украинской госграницы бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили будут заниматься компетентные органы. При этом украинский лидер подчеркнул, что он был просто обязан подписать указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Теги материала: Михаил Саакашвили, вьезд, граница
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Важное
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
Олифер: Украина отстаивает введение миротворческой миссии на Донбасс с 2015 года
Важное
Олифер: Украина отстаивает введение миротворческой миссии на Донбасс с 2015 года
В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе
Важное
В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе
Грузия направила в Украину запрос на выдачу Саакашвили
Важное
Грузия направила в Украину запрос на выдачу Саакашвили
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений
Важное
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений  Фоторепортаж
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Важное
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика