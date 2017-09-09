Саакашвили сообщил, что выезжает в Украину

В субботу, 9 сентября, екс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили выехал в Украину. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook.
"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - прокомментировал он прикрепленные фотографии у себя на странице.
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, поскольку так удобней украинцам, которые будут его встречать.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что вопросом пересечения украинской госграницы бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили будут заниматься компетентные органы. При этом украинский лидер подчеркнул, что он был просто обязан подписать указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.