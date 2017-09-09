Саакашвили сообщил, что выезжает в Украину

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, екс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили выехал в Украину. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - прокомментировал он прикрепленные фотографии у себя на странице.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября , поскольку так удобней украинцам, которые будут его встречать.