Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО

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Украина должна вступить в Организацию Североатлантического договора. О данной своей позиции заявил народный депутат Украины Владислав Голуб в эфире телеканала NewsOne .

"Я являюсь убежденным евроатлантостом и всегда выступал за полноценное вступление в НАТО", - заявил депутат.

Владислав считает, что, если бы Украина ранее стала членом НАТО, то можно было бы избежать тех событий, которые сейчас происходят на Донбассе.

"Если бы мы сейчас, гипотетичесски, были членом Североатлантического альянса, то тех событий, которые происходят на востоке страны, и аннексия Крыма не произошли бы", - предположил Голуб.

Политик подчеркнул, что сейчас вопрос безопасности стоит перед всем демократическим обществом и Украина в этом случае также не должна быть в изоляции.

"Единственной системой гарантирования безопасности наших граждан и нашей страны является полноценное приобретение членства в НАТО", - подытожил нардеп.